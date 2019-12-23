شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى: نجحنا فى اقتحام عدد من الأحياء الرئيسية بمدينة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، إن الجيش الوطني الليبي نجح فى اقتحام عدد من الأحياء الرئيسية فى مدينة طرابلس، قائلا: لدينا معركة هى كانت أحد أبرز المعارك التى شهدتها ليبيا خلال الفترة الأخيرة وهى معركة تحرير بنى غازى حيث كانت قوات الجيش الوطنى الليبى تعد بالمئات وقوات الإرهابيين تعد بالآلاف ولكن انتصر الجيش الليبى .

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز: نحن نعلم أن الحرب التى تشهدها ليبيا الآن هى معركة تحرير الأرض من الإرهابيين، وكذلك معركة اجتثاث المتطرفين وهى معركة غير تقليدية .

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وتابع المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى: نحن أعلنا اليوم نقطة الصفر لتحرير طرابلس وبالفعل دخلنا طرابلس واستطاعت القوات الليبية أن تدخل المناطق الرئيسية فى العاصمة الليبية.