شكرا لقرائتكم خبر عن حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى ينعى الفريق قايد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري اليوم الاثنين الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الذي توفى صباح اليوم مؤكدا أن البلاد فقدت أبنا بارا نذر نفسه للذود عن حرية شعبه وسيادة وطنه.

وقال الحزب في بيان إن "هذا المجاهد الفذ الوطني المخلص والقائد العسكري الصلب ورجل السياسة المقتدر، ترك بصمته الواضحة في تاريخ الجزائر المجاهدة وفي مسيرة البناء والإعمار ومساهمته المشهودة في بناء الجيش الوطني الشعبي وعصرنته وإعداده للدفاع عن وحدة الجزائر وأمنها وسيادتها".

وأضاف البيان أن التاريخ يشهد للراحل بأنه خاض غمار الحرب ضد جحافل الاستعمار مع رفاقه حتى غدا الإيثار لديه طبيعة والتضحية منهجا والشهادة مطلبا

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وظل يقاتل بشجاعة وإقدام إلى أن دحر المستعمر ورفرفت أعلام الحرية والاستقلال على كافة ربوع الجزائر.

وأشار الحزب إلى أن الفريق قايد صالح كان له شوط آخر لا يقل جسامة عن رسالة التحرير في بناء أسس الجيش الجزائري الذي قضى في صفوفه عقودا من الزمن يعلي من صروحه، فضلا عن تقلده مناصب رفيعة في دولة وفي قيادة الجيش آخرها قيادة أركان الجيش استمر فيها على عهده يخدم الجزائر بتجرد ووفاء إلى أن أسلم الروح الى بارئه".