شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تعامل المملكة مع محاكمة قتلة خاشقجى يؤكد استقلالية القضاء السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودى، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضى وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأضاف قرقاش نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية، إن وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار و أمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربى الذى يعد الضامن الرئيسى لأمن الإقليم، كما شدد على رفض أى محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجى أو التدخل فى شئون المملكة الداخلية.

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وكان النائب العام السعودى قد أصدر بيانا تفصيليا فى قضية مقتل الصحفى السعودى، جمال خاشقجى، الذى لقى مصرعه فى القنصلية السعودية بأسطنبول فى تركيا، أكتوبر 2018، بالإعدام قصاصا على 5 أشخاص، وسجن 3 بأحكام تبلغ فى مجملها 24 عاما.

وكشفت النيابة العامة فى بيانها أن التحقيقات شملت 31 شخصا، وتم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 أشخاص دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وعدم ثبوت التهم بحق أحمد عسيرى وسعود القحطانى، والإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا.