"تيكا" التركية تتفتح معملا تدريبيا للسيراميك والخزف بطرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الإثنين، معملا تدريبيا لصناعة منتجات الخزف والسيراميك في مدرسة تدريب مهني، بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن وكالة "تيكا" احتفلت اليوم، بالتعاون مع مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بطرابلس، بافتتاح معمل للخزف والسيراميك، بحضور السفير التركي لدى طرابلس سرهات أكسين.

وقال منسق "تيكا" في ليبيا فاتح كاراجا، إن "الوكالة تعاونت مع مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية التي تعتبر من أقدم المدارس المهنية بليبيا لافتتاح معمل للخزف والسيراميك".

وأضاف كاراجا في تصريح للأناضول، أن "هذا المعمل تعليمي ويساعد الكثير من الطلبة على التعلم والتدرب في مجال الخزف والسيراميك".

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وأشار أنه تم تجهيز المعمل ببعض الأجهزة التي تم إحضارها من تركيا.

وذكر كاراجا أن "تيكا" تخطط في العام القادم للتركيز بمشاريعها على التعليم المهني، لافتا أن الوكالة ستنظم الأسبوع المقبل، دورة بمجال الطاقة الشمسية في طرابلس، بإشراف أساتذة من تركيا.

من جانبه، قال صالح فرج أبوغالية، مدير إدارة التعليم والتدريب بمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، إن "تجهيز وافتتاح المعمل مهم جدا للمدرسة وخاصة للطلبة في قسم صناعة الخزف".

وأضاف أبوغالية للأناضول، أن عدد الطلبة الذين سيستفيدون من المعمل يصل إلى 40 طالبا.

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