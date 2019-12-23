- 1/2
- 2/2
وليد عبد الله/ الخليج 365
افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الإثنين، معملا تدريبيا لصناعة منتجات الخزف والسيراميك في مدرسة تدريب مهني، بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن وكالة "تيكا" احتفلت اليوم، بالتعاون مع مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بطرابلس، بافتتاح معمل للخزف والسيراميك، بحضور السفير التركي لدى طرابلس سرهات أكسين.
وقال منسق "تيكا" في ليبيا فاتح كاراجا، إن "الوكالة تعاونت مع مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية التي تعتبر من أقدم المدارس المهنية بليبيا لافتتاح معمل للخزف والسيراميك".
وأضاف كاراجا في تصريح للأناضول، أن "هذا المعمل تعليمي ويساعد الكثير من الطلبة على التعلم والتدرب في مجال الخزف والسيراميك".
وأشار أنه تم تجهيز المعمل ببعض الأجهزة التي تم إحضارها من تركيا.
وذكر كاراجا أن "تيكا" تخطط في العام القادم للتركيز بمشاريعها على التعليم المهني، لافتا أن الوكالة ستنظم الأسبوع المقبل، دورة بمجال الطاقة الشمسية في طرابلس، بإشراف أساتذة من تركيا.
من جانبه، قال صالح فرج أبوغالية، مدير إدارة التعليم والتدريب بمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، إن "تجهيز وافتتاح المعمل مهم جدا للمدرسة وخاصة للطلبة في قسم صناعة الخزف".
وأضاف أبوغالية للأناضول، أن عدد الطلبة الذين سيستفيدون من المعمل يصل إلى 40 طالبا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "تيكا" التركية تتفتح معملا تدريبيا للسيراميك والخزف بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.