مقتل 20 من مقاتلي الشباب في مواجهات جنوب غربي الصومال

مقديشو/ نور جيدي / الخليج 365
قتل 20 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية، الإثنين، في مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي الحركة في بلدة "جوف جدود" بإقليم باي، جنوب غربي البلاد.
جاء ذلك حسبما نقلت إذاعة مقديشو الحكومية عن مصدر عسكري.
وقال المصدر، إن القوات الحكومية "تصدت لهجوم شنه مقاتلو الشباب على مركز عسكري حكومي في بلدة جوف جدود الواقعة على بعد 30 كم عن مدينة بيدوة بإقليم باي".
وأفاد المصدر بأن القوات الحكومية تمكنت من قتل 20 من مقاتلي الشباب وإصابة 30 آخرين.
ولفت المصدر إلى أن المواجهات أسفرت عن قوع عدد من الإصابات في صفوف القوات الحكومية، دون ذكر عددهم.
ويأتي الهجوم متزامنا مع إعلان الحكومة الصومالية عن إطلاق عملية أمنية ضد مقاتلي الشباب في ولاية هيرشبيلى جنوب غربي الصومال.
وحتى الساعة (19:50 تغ)، لم تعلق "حركة الشباب" على الحادث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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