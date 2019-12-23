الدفاع التركية: الحياة عادت إلى طبيعتها في رأس العين السورية

أنقرة/ عبدالله ياسين كولر/ الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية، إن الحياة في مدينة رأس العين السورية عادت إلى طبيعتها بفضل تضحيات جنود وأفراد القوات المسلحة التركية.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع عبر صفحتها بتويتر، أظهر جهود الجنود الأتراك في ضمان استتباب الأمن بالمنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع عبر المقطع، أن "الوزارة تواصل تقديم المساعدات الغذائية والطبية في رأس العين، التي تنعم بالأمن وعودة الحياة الطبيعية إلى شوارعها".

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وأشارت الوزارة إلى أن "سكان المدينة تمكنوا بفضل تضحيات جنود وأفراد القوات المسلحة التركية، من مسح آثار الإرهاب والتركيز على مزاولة أعمالهم اليومية".

كما أظهر المقطع المصور مواطنين سوريين وهم يشكرون للدولة التركية على ما قدمته من جهود لعودة الحياة الطبيعية إلى رأس العين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.