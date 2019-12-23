قالن وأوبراين يبحثان الوضع الأمني في سوريا وليبيا

أنقرة/ الخليج 365

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الإثنين، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، العلاقات الثنائية وقضايا تتعلق بالوضع الأمني في سوريا وليبيا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن قالن ووأبراين تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الوضع الأمني في سوريا وليبيا، علاوة عن العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن الاتصال الهاتفي أشار إلى أن تركيا ستواصل جهودها الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الاتصال ناقش المستجدات شرقي البحر المتوسط، وشدد على الموقف المبدئي لتركيا في هذا الشأن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.