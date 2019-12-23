إصابة 5 أشخاص إثر حريق شقة في جدة

صحيفة الخليج الالكترونية أخمد مدني جدة اليوم الثلاثاء حريقاً اندلع في شقة بالدور الأرضي لبناية من ثلاث أدوار، نتج عنه إصابة 5 أشخاص تلقو العلاج في الموقع، وتم إخلاء 30 شخصا احترازياً ،وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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