الشباب يدك الشرطة العراقي بسداسية قاسية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فوزًا كاسحًا على الشرطة العراقي، بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحسم الشباب ، نتيجة المباراة منذ الشوط الأول، والذي أنهاه بخماسية نظيفة، بدأها دانيلو أسبريليا بثنائية مبكرة في الدقيقتين 6 و8.

وفي الدقيقة 19، سجل سيبا الهدف الثالث للشباب عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يضيف كريستيان جوانكا “الرابع” في الدقيقة 22.

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وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، أحرز أسبريليا الهدف الثالث الشخصي والخامس للشباب.

وتراجع نادي الشباب في الشوط الثاني، منعًا لتعرض لاعبيه للإصابات، حيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد فقط، أحرزه اللاعب سيبا في الدقيقة 72، قبل أن يتعرض إلى كارت أحمر بعدها بثلاث دقائق.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الاثنين 20 يناير في ملعب سيتم تحديده لاحقاً.