كارلوس ادواردو يغيب عن الهلال لمدة 3 أسابيع

صحيفة الخليج الالكترونية

عاود بطل آسيا نادي الهلال عصر اليوم الاثنين تدريباته بعد أن اختتم مشاركته في كأس العالم للأندية ونال المركز الرابع .. حيث أدى اللاعبون المشاركون في البطولة بصفة أساسية تدريبات استرجاعية فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبا اعتياديا تركز على الجانب الفني.

من جهة أخرى أعلن الهلال إصابة السوبر البرازيلي كارلوس إدواردو بتمزق في العضلة الخلفية سيحتاج إثر لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع، فيما واصل قائد الفريق سلمان الفرج برنامجه العلاجي المعد له مسبقا، وسيؤدي الفريق عصر يوم غدٍ الثلاثاء مرانا مغلقا تأهبا لمواجهة الحزم مساء يوم الخميس المقبل ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.