نقل مباراة الاتحاد والفتح إلى ملعب الشرائع

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الثلاثاء عن نقل مواجهة الاتحاد أمام ضيفه الفتح يوم السبت المقبل في الجولة الـ13 من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة.
وأوضحت اللجنة أن سبب القرار يعود إلى إنشغال ملعب الجوهرة بتجهيزات كأس السوبر السعودي وبطولة السوبر الإسباني التي ستقام في مطلع يناير المقبل.
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