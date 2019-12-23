شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 نساء وطفلين في حريق بناية بجدة.. و«المدني» يخلي 30 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الاثنين، إنقاذ وإخلاء ٣٠ شخصا بينهم أطفال ونساء بعد نشوب حريق اندلع بالدور الأرضي لبناية من ثلاث ادوار بحي البوادي شمال المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن حريقا نشب اليوم في شقة بالدور الأرضي لبناية من ثلاث أدوار دعى إلى إخلاء البناية من قاطنيها حفاظا على سلامتهم، مضيفا أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء وانقاذ ما يقارب (٣٠) شخص من قاطني البناية بينهم أطفال ونساء بعد تسلل كميات من الأدخنة داخل أروقتها .

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وأشار إلى أن الحريق اندلع في مكيف امتد إلى اثاث غرفة داخل شقة بالدور الأرضي مما تسبب في نشوب حريق صاحبه سحب كثيفة من الأدخنة تسببت في إصابة ثلاث نساء وطفلين بحالة اختناق ، تم إخلاؤهم عن طريق الفرق لمناطق آمنه ، قدمت لهم الإسعافات الأولين عن طريق فرق الهلال الأحمر في موقع الحادث ولم تستدعي حالتهم نقلهم للمستشفى .

وأثناء عمليات الإنقاذ اقتحمت فرق الإطفاء موقع اندلاع الحريق وتمكنت من تحديد مصادر اللهب وعملت على إخمادها تلى ذلك عمليات تهوية اروقة الشقة والبناية من اثار الأدخنة الكثيفة نتيجة المواد المحترقة.

وأشار متحدث مدني مكة المكرمة إلى أن المعلومات الاولويه الواردة من التحقيق تفيد بان بداية نشوب الحريق اندلع في مكيف ومازالت أعمال التحقيق قائمة.