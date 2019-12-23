شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان فى العراق: الاغتيالات طالت 29 ناشطا بينها 3 محاولات فاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أن حقوق الإنسان العراقية قالت إن الاغتيالات طالت 29 ناشطا بينها 3 محاولات فاشلة، وتم الإفراج عن 12 ناشطا مختطفا من أصل 77.

وأقادت الفضائية أن مفوضية حقوق الإنسان العراقية أكدت أن عدد المختطفين خلال الاحتجاجات بلغ 77 ناشطا.