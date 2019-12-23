شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يهاجم مواقع المليشيا الحوثية بالضالع ويكبدها خسائر بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، هجومًا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي شرقي مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، وكبدتها خسائر بشرية.

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وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن هجوم الجيش استهدف مواقع المليشيا بمنطقة "سيلة رهادة" شرقي مديرية الحشاء جنوبي المحافظة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة ستة من عناصر المليشيا الحوثية.

كما أحبطت قوات الجيش تسللًا للمليشيا الحوثية باتجاه مناطق "الحرة" و"الساحلة" و"المشاريع" شمال غربي المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار باتجاه "حبيل السماعي" غربي مدينة الفاخر، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.