شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. توقعان اتفاقية عودة إنتاج النفط من «المنطقة المحايدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال مصدر مسؤول بدولة الكويت، إن وفداً من المملكة رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة ‏الأمير عبد العزيز بن سلمان،‎سيصل إلى الكويت لتوقيع اتفاقية عودة ‏الإنتاج من المنطقة المحايدة بين البلدين.

وبحسب صحيفة “الأنباء الكويتية” أشار المصدر إلى أنه تجري الآن ‏ترتيبات بروتوكولية، يتم الإعداد لها لتوقيع اتفاقية ترسيم ‏الحدود غداً الثلاثاء، تمهيداً لعودة الإنتاج من حقلي الخفجي ‏والوفرة، بعد توقف دام لنحو 5 سنوات‎.‎

وأوضح المصدر أن استئناف الإنتاج سيجري على مراحل حتى بلوغ طاقة ‏الإنتاج الكاملة البالغة 500 ألف برميل من النفط.