شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. توقعان اتفاقية عودة إنتاج النفط من «المنطقة المحايدة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قال مصدر مسؤول بدولة الكويت، إن وفداً من المملكة رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان،سيصل إلى الكويت لتوقيع اتفاقية عودة الإنتاج من المنطقة المحايدة بين البلدين.
وبحسب صحيفة “الأنباء الكويتية” أشار المصدر إلى أنه تجري الآن ترتيبات بروتوكولية، يتم الإعداد لها لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود غداً الثلاثاء، تمهيداً لعودة الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة، بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.
وأوضح المصدر أن استئناف الإنتاج سيجري على مراحل حتى بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة البالغة 500 ألف برميل من النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. توقعان اتفاقية عودة إنتاج النفط من «المنطقة المحايدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.