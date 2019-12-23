شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنين بحوزتهما 200 ألف ريال مزيفة في حائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة حائل، اليوم الاثنين، من ضبط مواطنين بحوزتهما مبالغ نقدية مزيفة قدرت بنحو 200 ألف ريال.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت – بفضل الله تعالى – عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة وضبط معهم مبلغ نقدي مزيف وقدره ( 200000 ) ريال.
وأضاف متحدث شرطة حائل أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم بحكم الاختصاص.
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