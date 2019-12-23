اندلاع حريق في فندق بالمنطقة المركزية بالمدينة.. والدفاع المدني يتدخل

تمكنت فرق الإطفاء بالدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، من احتواء حريق اندلع في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العميد خالد الجهني، أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً بالحريق وعلى الفور توجهت للموقع، واتضح أن الحريق اندلع في أثاث إحدى غرف الدور الثالث بالفندق نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين.

وأضاف الجهني أنه تمت عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون ‏إصابات، واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.