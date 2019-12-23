نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا









اسماء السيد - الرياض: قال صلاح خاشقجي نجل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، إن القضاء السعودي "أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة.. الحمد لله والشكر له".

وتابع "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.

وكانت النيابة العامة في السعودية أعلنت اليوم الاثنين صدور أحكام بالقتل قصاصًا على 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي.

قال صلاح خاشقجي نجل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، إن القضاء السعودي "أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي".

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وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. أضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة. كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلًا عن عدم وجود نية مسبقة.

إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفًا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عامًا.

كما أضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، من بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وأشار إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.