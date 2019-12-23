دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية انقطاع الكهرباء عن مطار الكويت وعدد من المناطق

أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، انقطاع التيار الكهربي عن مطار الكويت الدولي وعدد من المناطق؛ جراء حريق بمحطة تحويل رئيسية.

وأعلنت الوزارة لاحقًا، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه تمت إعادة التيار إلى المطار، وأنه جارٍ تباعًا إعادته إلى بقية المناطق.

واندلع الحريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمريةAW ؛ ما أدى إلى انقطاع التيار عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة.

وتم على الفور نشر فرق الطوارئ للعمل على إعادة التيار بأسرع وقت ممكن.

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مقدم من سكاي نيوز