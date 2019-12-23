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انقطاع الكهرباء عن مطار الكويت وعدد من المناطق

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انقطاع الكهرباء عن مطار الكويت وعدد من المناطق دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية انقطاع الكهرباء عن مطار الكويت وعدد من المناطق

أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، انقطاع التيار الكهربي عن مطار الكويت الدولي وعدد من المناطق؛ جراء حريق بمحطة تحويل رئيسية.

وأعلنت الوزارة لاحقًا، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه تمت إعادة التيار إلى المطار، وأنه جارٍ تباعًا إعادته إلى بقية المناطق.

واندلع الحريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمريةAW ؛ ما أدى إلى انقطاع التيار عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة.

وتم على الفور نشر فرق الطوارئ للعمل على إعادة التيار بأسرع وقت ممكن.

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مقدم من سكاي نيوز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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