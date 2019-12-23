"الأرصاد" تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم إلى الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نشرت دائرة الأرصاد الجوية، توقعاتها للحالة الجوية حتى الخميس المقبل، حيث تتأثر المملكة بمنخفض جوي يبدأ تأثيره الأربعاء. الاثنين نهــــــاراً تكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبيا في أغلب المناطق ،ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. اما ليـــــــلاً، تكون الأجواء باردة بوجه عام، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الصقيع في أجزاء من المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. التحذيرات : - خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخرة في أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية ومناطق البادية. الثلاثاء يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الاجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، ويحتمل مع ساعات الليل المتاخرة سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة. اقرأ أيضاً : الأرصاد: منخفض جوي قبرصي يؤثر على الأردن الأربعاء.. تفاصيل التحذيرات - خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في جنوب وشرق المملكة . - خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل المتأخرة في المناطق التي قد تشهد هطول مطري في شمال المملكة. الأربعاء تتأثرالمملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة احيانا وتسقط الامطار بمشيئة الله بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات المساء والليل الى المناطق الوسطى والشرقية واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الهطولات في ساعات الليل المتاخرة غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60كم /ساعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة . التحذيرات - خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر. - خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة واماكن تجمع المياه. - خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة . - خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية. - خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها. الخميس مع تعمق الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المؤثرة على المملكة والمرافقة للمنخفض الجوي توالي درجات الحرارة انخفاضها، الاجواء باردة وغائمة وماطرة بمشيئة الله بين الحين والآخر في اغلب مناطق المملكة، و تكون الهطولات غزيرة على فترات في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها ما بين 60-80 كم/الساعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية الجنوبية والشرقية . التحذيرات - خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر. - خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة واماكن تجمع المياه. - خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية الجنوبية والشرقية . - خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية. - خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

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