دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تعلن رسمياً عن هواتف A91 وOPPO A8 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Oppo عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف A، حيث ينطلق هاتف A91 بشاشة AMOLED ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وهاتف OPPO A8 الذي يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل.

ينطلق هاتف A91 بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، مميزة بجودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 90.7، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Helio P70، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

مواصفات هاتف OPPO A91

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شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، بدقة 2340 في 1080 بيكسل، مع طبقة حماية من Gorilla Glass 5.

رقاقة معالج MediaTek Helio P70 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة ARM Mali-G72 MP3

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPPDDR4x مع سعة تخزين 128 جيجا بايت مع دعم بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

واجهة ColorOS 6.1 مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie

مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.25، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير مع فتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

مدخل 3.5مم للسماعات.

قياسات الهاتف 160.2 في 73.3 في 7.9مم، مع وزن 172 جرام.

بطارية بقدرة 4025 mAh مع تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 بقدرة 30W.

مواصفات هاتف OPPO A8

شاشة بحجم 6.5 إنش، بجودة عرض HD بلس، بدقة 1600 في 720 بيكسل.

رقاقة معالج MediaTek Helio P35 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة IMG PowerVR GE832.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو مع بطاقة ذاكرة خارجية.

واجهة ColorOS 6.1، مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie.

مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فلاش LED وEIS، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل لتصوير macro عند 4سم، وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

قياسات الهاتف 163.9 في 75.5 في 8.3مم، مع وزن 180 جرام.

مستشعر للبصمة.

مدخل 3.5مم للسماعات.

بطارية بقدرة 4230 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO A91 بألوان الأبيض، الأزرق، وأيضاً الأحمر بسعر 285 دولار، كما يأتي هاتف A8 بألوان الأبيض والأسود، بسعر 171 دولار، على أن يتوفر في السوق الصيني في 26 من ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تعلن رسمياً عن هواتف A91 وOPPO A8 ظهر على التقنية بلا حدود.