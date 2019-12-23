وليد المعلم،: نسعى لرفع مستوى التعاون الاقتصادى مع موسكو لمستوى التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادى مع موسكو إلى مستوى مشابه لمستوى التعاون العسكرى بين البلدين.

قال وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، اليوم الإثنين، إن دمشق تهدف إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادى مع موسكو إلى مستوى يتفق مع التعاون العسكري بين البلدين.

وقال المعلم خلال محادثاته مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في موسكو: "أغتنم هذه الفرصة وأريد أن أؤكد لصديقى العزيز أن الغرض من زيارتي هو أن هدف عملنا هو الارتقاء بمستوى تعاوننا التجارى والاقتصادى إلى مستوى يتفق مع التعاون السياسى والعسكرى".

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وأضاف الوزير السوري، أن القيادة السورية تعتزم إعطاء الأولوية للشركات الروسية التي ترغب في العمل في البلاد.

وأضاف "لقد اتخذ رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، قرارًا حازمًا بإعطاء الأولوية للشركات الروسية عند العمل في سورية، لأنها روسية، وذلك بفضل قرار الرئيس فلاديمير بوتين، بوقوف روسيا إلى جانب سورية في الحرب ضد الإرهاب".

من جهة ثانية قال المعلم: "سورية تتعرض لعدوان تركي مستمر ولسرقة نفطها من قبل الولايات المتحدة، والتآمر الأمريكي التركي الإسرائيلي مستمر على سورية لعرقلة جهودها في محاربة الإرهاب".