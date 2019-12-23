قطريلكس يكشف فضائح طالت "تنظيم الحمدين" فى قطر خلال 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثه موقع "قطريليكس"، الفضائح الثقيلة التى طالت تنظيم الحمدين الإرهابى خلال عام 2019 الذى أوشك على الانتهاء، ومنها ما كشفته صحيفة "صنداى تايمز" حول رشاوى قطر للفيفا لتنظيم مونديال 2022 .
وأضاف "قطريلكس"، أن من ضمن الفضائح، الإدانات دولية للانتهاكات الحقوقية لعمال الأجانب، وما كشفته منظمة العفو الدولية بشأن امتناع الحكومة القطرية عن دفع مستحقات العمال الأجانب المنفذين لمشاريع المونديال.
واستكمل التقرير أن الفضائح لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى بطولة ألعاب القوى التى فتحت النار على قطر، بسبب الظروف القاسية التى عانى منها اللاعبون نتيجة الحرارة المرتفعة، وتابع:"التطبيع مع إسرائيل حيث زار الدوحة 5 وفود اقتصادية ورياضية ..تحرش مسئولى السفارة القطرية فى لندن بموظفة إنجليزية".
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