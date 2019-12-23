شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح الكشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق الأربعاء فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان المسرح الكشفي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة ، حسبما نشرت صحيفة الرؤية الاماراتية .

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 10 عروض مسرحية قصيرة، جرى إعدادها في معسكر تدريبي تحت إشراف نخبة من الفنانين المسرحيين، وهي لفرق تمثل مفوضية كشافة الشارقة، وفريق كشافة نادي مليحة الرياضي الثقافي.

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وتقدم العروض في منصة مسرحية دائرية تتوسط فناء مقر مفوضية الشارقة، وقد صمم المكان من حولها بحيث يماثل هيئة المخيم الكشفي، تجسيداً لفكرة المهرجان الذي ترتكز عروضه على جماليات الفن المسرحي ومبادئ وتقاليد الحركة الكشفية.

وتتنافس الأعمال المشاركة على ثلاث جوائز أساسية تمنح في ختام المهرجان لـ: "أفضل فرقة" و"أفضل أداء جماعي" و" جائزة لجنة التحكيم"، إضافة إلى أربع جوائز أخرى تقدم بصفة يومية: هي " أفضل فكرة" و"أفضل معالجة إخراجية" و" أفضل مسامر" و" أفضل تمثيل".

واختارت إدارة المهرجان الذي يستمر إلى يوم الخميس ( 26 ديسمبر)، لجنة تحكيم تضم : الدكتور محمد يوسف، ويحيى البدري ومجدي محفوظ.