الإمارات وإريتريا تبحثان التعاون الثنائى فى مختلف المجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، علاقات الصداقة، وإمكانات وفرص التعاون بين الإمارات وإريتريا في مختلف المجالات، والآفاق المستقبلية لتطويرها؛ بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا -خلال اللقاء- مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.
وثمَّن الرئيس الإريتري الدور الذي تقوم به الإمارات، وجهودها التنموية والإنسانية في بلاده والدول الإفريقية بوجه عام.
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