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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس إريتريا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا اليوم الاثنين، وبحثا علاقات الصداقة بين البلدين.
ونشر الشيخ محمد بن زايد صور من اللقاء عبر تويتر، وعلق :"التقيت فخامة أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وتبادلنا الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وسبل تعزيزها".
محمد بن زايد ورئيس اريتريا
محمد بن زايد
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد دعا جموع الإماراتيين إلى المشاركة في المشروع الوطنى الهادف إلى نقل قصة الإمارات للعالم، وذلك من خلال المشاركة فى التصويت المحلى والعالمى لاختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتى تمثل قيم الإمارات ورؤيتها وتحملها للعالم فى هوية إعلامية مرئية جامعة مميزة، وفق البيان الإماراتية.
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