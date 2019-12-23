اخبار الخليج

محمد بن زايد يستقبل رئيس إريتريا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس إريتريا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا اليوم الاثنين، وبحثا علاقات الصداقة بين البلدين.

ونشر الشيخ محمد بن زايد صور من اللقاء عبر تويتر، وعلق :"التقيت فخامة أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وتبادلنا الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وسبل تعزيزها".

Advertisements
محمد بن زايد ورئيس اريتريا
محمد بن زايد ورئيس اريتريا

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد دعا جموع الإماراتيين إلى المشاركة في المشروع الوطنى الهادف إلى نقل قصة الإمارات للعالم، وذلك من خلال المشاركة فى التصويت المحلى والعالمى لاختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتى تمثل قيم الإمارات ورؤيتها وتحملها للعالم فى هوية إعلامية مرئية جامعة مميزة، وفق البيان الإماراتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس إريتريا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا