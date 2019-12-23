شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى: المحاكمة السعودية "خطوة مهمة" لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتبر أن الحكم الذى أصدرته السعودية بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى "خطوة مهمة" لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأضاف المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه "هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة، ونشجع السعودية على مواصلة عملية قضائية تتسم بالنزاهة والشفافية".