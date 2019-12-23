شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قانون الجنسية الهندية المثير للاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدر عدد المسلمين فى الهند بـ200 مليون نسمة، لكنهم يشعرون بتهديد متزايد حول وضعهم القانونى فى البلد الذى يعتبرونه وطنا، ويشكل الهندوس أغلبية سكانه البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وهناك جدل حول قانون الجنسية الهندية المثير للاحتجاجات.

معلومات عن قانون الجنسية الهندية المثير للاحتجاجات:

- قانون الجنسية المعدل الجديد، يرى مسلمو البلد أنه يستهدفهم بعد أن سبقته إجراءات أخرى بينها إحصاء سكانى مثير للجدل، وموافقة السلطات على بناء معبد هندوسى على أنقاض مسجد.

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- بموجب القانون، تمنح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجنس والبارسيين والسيخ الذين فروا من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش بسبب الاضطهاد الدينى قبل عام 2015.

- لا يشمل اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين فروا من الاضطهاد فى ميانمار.

- يقول منتقدو القانون إنه يميز ضد المسلمين الذين يشكلون أكبر أقلية فى البلاد و14 فى %من سكانها

- ويرى كثيرون أنه أحدث خطوة فى مشروع يعمل عليه رئيس الوزراء ناريندرا مودى على مدى سنين، من أجل إعادة بناء الهند، الجمهورية العلمانية التعددية التى أسست فى عام 1947، إلى دولة هندوسية.