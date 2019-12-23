الهلال الأحمر التركي يقدم كرسيا متحركا لمقعد سوري في "تل أبيض"

شانلي أورفة/ ياسين ديكمة/ الخليج 365

قدم الهلال الأحمر التركي، كرسيا متحركا لأحد المقعدين السوريين في مدينة تل أبيض السورية، التي تم تطهيرها من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام".

وذكر بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب)، أن الهلال الأحمر التركي قدم كرسيًا متحركًا للمواطن السوري حسين إسماعيل (40 عامًا)، من سكان قرية مشرفة التابعة لمدينة تل أبيض.

وأضاف البيان أن المواطن السوري حسين إسماعيل ومنذ الولادة، يعاني من إعاقة تمنعه من السير، وأن المواطن المذكور كان منذ سنوات يحلم باقتناء كرسي متحرك يساعده على الاعتماد على نفسه في التنقل.

وأشار البيان أن متطوعي الهلال الأحمر التركي حملوا المواطن السوري إلى كرسيه المتحرك، والذي انتظره منذ سنوات.

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وأوضح البيان أن حسين إسماعيل شكر تركيا حكومة وشعبًا من خلال متطوعي الهلال الأحمر، معربًا عن امتنانه لهذه اللفتة الإنسانية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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