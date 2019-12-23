مقتل 8 مدنيين بتفجير لـ"ي ب ك/ بي كا كا" بتل أبيض السورية

أنقرة/ الخليج 365

قتل 8 مدنيين وأصيب آخرون، الإثنين، في تفجير سيارة مفخخة، نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بمدينة تل أبيض شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن "تنظيم ي ب ك/ بي كا كا استهدف المدنيين الأبرياء بمنطقة عملية نبع السلام".

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وجاء أيضا في التغريدة: "تفجير سيارة مفخخة من قبل التنظيم الإرهابي، في بلدة سلوك عتيق التابعة لتل أبيض، أسفر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفل وامرأة، وإصابة آخرين".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.