الرئيس التونسي يعزي نظيره الجزائري بوفاة قايد صالح

تونس/وسيم الجملي/الخليج 365

قدم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الإثنين، التعازي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بوفاة رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، جراء أزمة قلبية.

جاء ذلك في برقية تعزية أرسلها سعيد إلى تبون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية وصل الخليج 365 نسخة منه.

وتقدم الرئيس التونسي في برقيته، باسمه وباسم الشعب التونسي بـ"تعازيه الخالصة ومواساته للرئيس تبون والشعب الجزائري بوفاة رئيس الأركان قايد صالح".

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وجدّد التأكيد على أواصر الأخوّة التي تجمع البلدين والشعبين التونسي والجزائري.

وصباح الإثنين، أعلن الرئيس الجزائري، عن وفاة الفريق أحمد قايد صالح، قائد الأركان والرجل القوي في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، عن عمر ناهز 80 عاما، إثر أزمة قلبية.

وكان قايد صالح وهو نائب وزير الدفاع أيضا، أكثر شخصية في البلاد حضورا خلال المرحلة التي أعقبت رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان له "دور حاسم بتنحيته بعد إعلانه أياما قبلها دعمه للحراك الشعبي" في مطلب رحيل بوتفليقة، وفق مراقبين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.