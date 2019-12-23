تشاووش أوغلو يبحث مع لافروف التطورات في ليبيا وسوريا

أنقرة/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الملف الليبي والتطورات بمحافظة إدلب السورية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، الإثنين، أن تشاووش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع لافروف.

وأضافت المصادر أن الوزيران بحثا خلال الاتصال آخر التطورات في ليبيا، وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.