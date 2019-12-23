المغرب.. تأييد السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق 4 صحفيين

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أيدت محكمة استئناف الرباط، الاثنين، حكما بسجن 4 صحفيين، 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، لإدانتهم بـ"نشر معلومات سرية" حول تقرير لجنة برلمانية.

وقال الصحفي محمد أحداد، أحد الأربعة الصادر بحقهم الحكم، في تدوينة على "فيسبوك"، إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم في القضية، وأبقت على 6 شهور موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم (1000 دولار) غرامة بتهمة نشر أخبار صحيحة".

وشمل الحكم كل من عبد الحق بلشكر، عبد الإله سخير، محمد أحداد، وكوثر زكي، وذلك لإدانتهم بـ"نشر معطيات سرية" تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق (برلمانية) حول التدقيق بصندوق التقاعد، في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وقال سامي المودني، رئيس منتدى الصحفيين الشباب (غير حكومي) إنه "كان يأمل أن تصحح محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في ملف الصحفيين الأربعة، ولكن يبدو أن هذا الأمل تبخر، كما تبخر الأمل في تعزيز الحماية القانونية للصحفيين في قضايا النشر تجاه التأويلات المتعسفة للقانون".

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وأعرب المودني في تدوينة على فيسبوك عن تضامنه مع الصحفيين المحكوم عليهم في القضية.

وحتى الساعة 14.50 ت.غ، لم يصدر تعقيب من السلطات القضائية حول الحكم.

ونظم إعلاموين مغاربة، في فترات سابقة متفرقة وقفات احتجاجية، تضامنا مع الصحفيين الأربعة، من بينها وقفة تزامنت مع الحكم الابتدائي الصادر في مارس/آذار الماضي.

وكان الصحفيون الأربعة نشروا أخبارا، حول لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، التي تشكلت للتدقيق في صندوق التقاعد في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.