المجموعات الإرهابية التابعة لإيران ترسل تعزيزات شمالي سوريا

دير الزور/ خليل إبراهيم، محمد مستو/ الخليج 365

أرسلت المجموعات الإرهابية التابعة لإيران تعزيزات عسكرية إلى شمالي سوريا، لمساندة قوات النظام في عملياتها العسكرية.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن نحو 250 عنصرا من ميليشيا لواء القدس التابع لإيران، ترافقهم 5 دبابات و30 سيارة رباعية الدفع، توجهوا من أماكن تمركزهم في مدينة البوكمال بدير الزور شرقي سوريا، إلى منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا وصلت إلى إدلب وانضمت إلى بقية المجموعات التابعة لإيران، التي تشارك قوات النظام وروسيا في عملياتها العسكرية ضد المناطق المدنية.

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وبدأ الهجوم البري الأخير لقوات النظام وحلفائه في 20 من الشهر الجاري، حيث ركز النظام قصفه على مدينتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي.

وتشارك في الهجوم البري، المجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا، والفيلق الخامس، المعروف باسم "قوات النمر"، التي تقودها قوات روسية خاصة، ويدعمها من الجو الطيران الحربي الروسي.

ويتمركز عشرات الآلاف من عناصر المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وعلى رأسهم الحرس الثوري الإيراني، في مناطق سيطرة النظام في محافظة دير الزور.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.