خطيبة خاشقجي عن تبرئة مسؤولين سعوديين من مقتله: "غير مقبول"

إسطنبول/ الخليج 365

نددت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، بتبرئة المسؤولين السعوديين البارزين من الاتهام بمقتله، مؤكدة أنه إعلان "غير مقبول".

ونشرت جنكيز عبر تويتر صورة من بيان النيابة السعودية اليوم، علقت عليها بالإنجليزية بالقول إن "الإعلان السعودي غير مقبول".

وفي وقت سابق اليوم، أعادت جنكيز نشر تغريدة لرئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، نهاد عوض، عقب إعلان النيابة السعودية، الإثنين، صدور حكم أولي بإعدام 5 أشخاص، ليس من بينهم مسؤولين بارزين متورطين في الجريمة.

وأبرز المسؤولين الذين لم يشملهم الحكم سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول.

والتغريدة المدونة باللغة الإنجليزية لعوض تقول: "إخفاق العدالة. ماذا عن أولئك الذين أمروا بتنسيق القتل الوحشي واستضافته؟".

وتابع: "المملكة العربية السعودية تصدر أحكامًا بالإعدام على جمال خاشقجي".

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ولم يصدر تعليق من أسرة جمال خاشقجي حول الحكم الأولي حتى الساعة 13:50 ت.غ.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

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