نادي سيدات بيشة للتوستماسترز يشارك بفعالية اليوم العالمي للغة العربية

صحيفة الخليج الإلكترونية

شارك نادي سيدات بيشة للتوستماستر مساء الأمس في فعالية اليوم العالمي للغة العربية والتي نظّمتها جمعية الثقافة والفنون بمحافظة بيشة، وحضر الفعالية محافظ بيشة الأستاذ “محمد بن سعيد بن سبره” وعدد من قائدين وقائدات المحافظة.

كما قدّم نادي سيدات بيشة للحضور برشورات تعريفية تثقيفية عن أندية التوستماسترز وما تقدّم للفرد من تطوير مهارات ذاتية وصقل صفات قيادية.

وفي الختام كرّمت الجمعية الفرق المشاركة في الفعالية.