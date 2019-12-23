“صحة مكة” الطالب سليم وفحص الحصبة سلبي

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هيفاء الأمير
عاين فريق طبي بصحة مكة المكرمة أمس الأول حالة إشتباه باصابة طالب بالحصبة بأحد مدارس مكة المكرمة؛ لأخذ التدابير العلاجية والوقائية والتوعوية اللازمة المتبعة في وزارة الصحة؛ للتعامل مع حالة الأمراض الوبائية المعدية.
وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي ؛ أن هذه الإجراءات، تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة ممثلة بإدارة الصحة العامة بمكة المكرمة؛ للحد من إنتشار الأمراض المعدية والسيطرة عليها قبل تفشيها.
مبيناً بأنه تمت الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات المشتبه حسب توجيهات الوزارة؛ حيث تم عمل تقصي وبائي عن هذا الاشتباه وأخذ عينات للدم؛ ليتم فحصها في المختبر الوطني، بالإضافة إلى حصر المخالطين المباشرين وغير المباشرين (ومن ضمنهم زملاء الطفل في المدرسة) وزيارتهم من قبل فريق ميداني للتأكد من سلامتهم.
مطمئنن الجميع بأن النتائج المخبرية للحالة كانت سلبية وخالية من المرض وأن الطفل سليم وأن الحالة الصحية لجميع المخالطين كانت سليمة.
مهيباً الجميع بأخذ المعلومة الصحيحة سواء الطبية أو الصحية من مصادرها المعتمدة.
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