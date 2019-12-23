“الشابي” حضرنا للقاء #التعاون جيداً

الخليج - حسن القبيسي

أكد مدرب أبها “عبدالرزاق الشابي” في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة أبها والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك أن فريقه حضر للمباراة جيداً ، وتمكن من كسب بطل النسخة الماضية لكأس الملك .

وأضاف عرفنا كيف نكسب التعاون الذي عاني من الأرهاق حيث لعب العديد من المباريات القوية وكذلك السفر ، وظروف الجو .

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وبين أنه كثف الوسط في الشوط الأول من مجريات اللقاء وأتيتحت لنا في الشوط الثاني العديد من الفرص لم نتمكن من إستغلالها .

وأردف لعبنا بـ 5 عناصر جدد ، بسبب الإصبابات والإرهاق ، وحاولنا عدم قبول أي هدف ، والأهم في مباريات الكأس هو الخروج بالنتيجة .