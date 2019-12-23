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الخليج - حسن القبيسي
أكد مدرب أبها “عبدالرزاق الشابي” في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة أبها والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك أن فريقه حضر للمباراة جيداً ، وتمكن من كسب بطل النسخة الماضية لكأس الملك .
وأضاف عرفنا كيف نكسب التعاون الذي عاني من الأرهاق حيث لعب العديد من المباريات القوية وكذلك السفر ، وظروف الجو .
وبين أنه كثف الوسط في الشوط الأول من مجريات اللقاء وأتيتحت لنا في الشوط الثاني العديد من الفرص لم نتمكن من إستغلالها .
وأردف لعبنا بـ 5 عناصر جدد ، بسبب الإصبابات والإرهاق ، وحاولنا عدم قبول أي هدف ، والأهم في مباريات الكأس هو الخروج بالنتيجة .
كانت هذه تفاصيل خبر “الشابي” حضرنا للقاء #التعاون جيداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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