مدرب #التعاون استحوذنا على الكرة ولكن لم نصل لمرمى #أبها

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الخليج - حسن القبيسي
أوضح مدرب التعاون “باولو سيرجيو” أن فريقه كان مستحوذ على الكرة أكثر من أبها ، الذي دافع جيداً ، وأضاف حاولنا الوصول إلى المرمى أكثر من مره ولكن التكتل الدفاعي لفريق أبها حال دون الوصو إلى المرمى .
وبين أن أبها سجل هدفه من خطأ واحد وإستطاع الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة ، وأكد أنه حزين لخروج التعاون من الكأس رغم أننا كنا نتأمل الوصول إلى أدوار متقدمة ، ولكن هذا حال كرة القدم .
وأضاف رغم غياب خمسة لاعبين من نادي أبها إلا أننا لم نتمكن من إستغلال ذلك ، كما أنه يوجد لدينا بعض الإصابات التي حالت دون تقديم امستوى المأمول من اللاعبين .
وختم “سيريجيو” حديثه بقوله أبها يقدم مستويات جيده في الكأس والدوري ويستطيع خلق مساحات خلف دفاعات الخصم ويتمكن من إستغلالها ، وكنا نعرف صعوية المباراة حيث قابلناه في الدوري وكسبناه بصعوبة .
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