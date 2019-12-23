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أمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة.

 

جاء ذلك، خلال استقباله منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل، لعرض إنجازات الإدارة وتدشين الفرق الكشفية النسائية للمنطقة.

 

وقدم "المقبل" عرضاً عن الإنجازات التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، مستعرضاً المنشآت التدريبية وأعداد المتدربين والمتدربات بها.

 

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كما قدم تقريراً عن برامج الخدمة المجتمعية (أتقن) الذي كان بتوجيهات ودعم من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

 

وفي نهاية اللقاء، سلّم "المقبل" نسخة من تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، للأمير فيصل بن بندر.

 

وعبر "المقبل" عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لأمير الرياض، على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهني.

 

كما جرى خلال تدشين الفرق الكشفية النسائية بالمنطقة، تسليم الوسام للقائدات الكشفيات بكلية التقنية للبنات بالرياض: سارة بنت عبدالله الجاسر، ومنال بنت غرسان الزهراني، وجميلة بنت جابر هزازي.

 

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