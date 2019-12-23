"السعودية للكهرباء": لا تكلفة على المشترك لتركيب العدادات الذكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن توجيهات القيادة الرشيدة شددت على عدم تحميل المشترك أي أعباء إضافية في عملية استبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية.
وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع الضخم إلى تحقيق موثوقية خدمة كهربائية عالية ونظام فوترة موثوق أيضاً وسهل القراءة لمشتركيها، تتوافر فيها جميعاً معايير الدقة والشفافية والوضوح وتتماشى مع جميع المعايير المضمونة للبنك الدولي والمطبقة في المملكة.
وتنطلق مطلع فبراير 2020 عمليات تركيب العدادات الإلكترونية الذكية، ضمن العقد الذي وقعته "السعودية للكهرباء"، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على ترسية المشروع، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة، بتكلفة إجمالية تبلغ 9.555.099.334 ريالاً سعودياً.
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