شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع اللبنانية يدعو المجتمع الدولى لمنع الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء والان مع تفاصيل الخبر
وقال وزير الدفاع اللبنانى، فى تصريح له اليوم، إنه اطلع على تقرير الجيش اللبنانى فى شأن الخروقات الإسرائيلية "العدوانية" واستهدافها سوريا من خلال المجال الجوى اللبنانى، واصفا إياها بـ "الاعتداء السافر والمستنكر".
وكانت إسرائيل، قد نفذت مساء أمس، قصفا صاروخيا باتجاه أهداف سورية قرب العاصمة دمشق، حيث أطلقت صواريخ موجهة عبر الساحل مرورا بالمجال الجوى اللبنانى لمدينة صيدا (جنوبى لبنان) باتجاه سوريا.
يشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلى، ينفذ بشكل شبه يومى طلعات داخل الأجواء اللبنانية، تقوم بها طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية، وهو الأمر الذى كان محل احتجاج رسمى متكرر بوصفه خرقا للسيادة اللبنانية.
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