شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف أوجه التعاون بين تميم بن حمد وتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بين حمد يواصل دعم دولة الاحتلال الإسرائيلى، حيث أصبحت الدوحة الأكثر وضوحاً فى العمل بشكل وثيق خلال الأشهر الماضية مع الحكومة الصهيونية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أوجه الدعم بين قطر وإسرائيل تتنوع عبر تبادل الزيارات ومشاركة رياضيين فى البطولات العالمية التى تقام فى الدوحة ومن ضمنها بطولة العالم لألعاب القوى، كما شارك وفد طبى إسرائيلى فى أحد المؤتمرات الطبية فى الدوحة.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن هناك ارتفاعاً فى أوجه التعاون بين قطر وإسرائيل في دعم صريح لتواجد الدولة الصهيونية، موضحا أن النظام القطرى دأب خلال السنوات الماضية على إرسال أموال إلى الفلسطينيين في قطاع غزة بموافقة ومباركة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تعزيز الانقسام بين الفلسطينيين.

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ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن هناك تعاون عسكري بين تل أبيب والدوحة حيث استوردت وزارة الدفاع من إسرائيل قطع غيار معدات لسلاح المشاة وأجهزة رؤية ليلية بـ50 مليون دولار.

وتستحوذ الدوحة على 75% من تصدير إسرائيل للمعدات والآلات العسكرية والذخيرة كما استوردت الدوحة من تل أبيب رافعات وجرارات بـ 300 مليون دولار خلال عام 2016، كما دفعت قطر 200 مليون دولار لحكومة إسرائيل لبناء جدار خرسانى على حدود قطاع غزة لحماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.