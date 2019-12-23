شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: أمير قطر يتحالف مع قوى الشر لشق صف المسلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أمير قطر، تأكيده أن تميم بن حمد لا يرغب فى إنهاء المقاطعة العربية للدوحة ويستمر فى التحالف مع قوى الشر.
أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أكد أن أمير قطر يقوم بقتل المواطنين فى اليمن وسوريا عبر تحالفاته مع قوى الشر.
واستطرد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: تميم لا يرغب فى إنهاء المقاطعة ها هو يتحالف مع قوى الشر التى قتلت إخواننا فى اليمن وسوريا وليبيا ها هو يحاول شق صف المسلمين وتفريقهم".
وتابع ابن عم تميم: "نحن والشعب القطري بريئون من أفعال هذا النظام التافه الذي يعاكس التيار ويهدر الثروات فقط لإزعاج أهلنا في السعودية والخليج ... قمة الضرار".
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