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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البدانة في منتصف العمر خطر يهدد بالخرف لاحقاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
قالت نتائج دراسة جديدة من جامعة أوكسفورد إن البدانة في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21 بالمائة. كما اعتبرت النتائج البدانة عامل الخطر الأكثر تأثيراً مقارنة بنوعية الطعام وقلة النشاط والحركة. وتمتاز الدراسة بالعدد الكبير للمشاركين فيها، حيث شملت البيانات الصحية لأكثر من 1.1 مليون شخص، وطول فترة المتابعة والتي استمر 15 عاماً. ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيورولوجي"، وقالت إن الخرف يبدأ في التطور قبل 15 عاماً من ظهور أعراضه، وإن ذلك يفسر تأثير البدانة في منتصف العمر، ثم ظهور المرض لاحقاً بعد ذلك بسنوات. وحذّرت النتائج من استمرار البدانة لسنوات طويلة منذ منتصف العمر وحتى بداية الشيخوخة لأن ذلك يزيد احتمال الإصابة بالخرف.
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