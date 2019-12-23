الإمارات وسيراليون تبحثان تعزيز التعاون









اسماء السيد - أبوظبي: ترأس سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي وفدا من دولة الإمارات في زيارة عمل رسمية لسيراليون لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال الجابر خلال اجتماعه مع جوليوس مادا بيو رئيس سيراليون إنّ الزيارة تأتي لتعزيز التعاون القائم بين البلدين "واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق تعاون أوسع وعلاقات أوثق بين الجانبين وتعزيز العمل الثنائي المشترك في مختلف المجالات".

وأشاد بحسب بيان رسمي "بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود إلى عام 1982"، مشيرا إلى أن هذه العلاقات "شهدت دفعة قوية بعد الزيارة الناجحة التي قام بها فخامة رئيس سيراليون لدولة الإمارات في تشرين الأول/أكتوبر 2019".

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ووقّع البلدان خلال الزيارة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين "وهي الاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين".

كما وقع صندوق خليفة للمشاريع المتوسطة والصغيرة وحكومة سيراليون "مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي في سيراليون".

كذلك اتفق الجانبان على "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثروة الحيوانية والزراعية ما يدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب".