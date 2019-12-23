مغردون يباركون براءة القحطاني وعسيري









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: فور الإعلان عن براءة اللواء أحمد عسيري وإخلاء سبيل سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاغ #سعود_القحطاني، و #أحمد_عسيري.

وعبر مغردون سعوديون عن فرحتهم بنتائج الأحكام التي أصدرتها النيابة العامة اليوم الإثنين، حول القصاص من قتلة خاشقجي.

وغرد سامي الجابر نجم كرة القدم ورئيس نادي الهلال السابق قائلًا: "كانت وستظل المملكة العربية السعودية مملكة للعدل فلا تمييز ولا تفريق في المعاملة ولا ضياع للحقوق الخاصة او العامة في ظل قيادة تحكم بشرع الله".

واستطرد:" #سعود_القحطاني رجل دولة نال ثقة ولاة الأمر ورغم ذلك تعرض للتحقيق والمسألة وكان عند حسن الظن و محل الثقة والتحقيقات تؤكد عدم تورطه في اي تهمة.

عوداً حميداً ابو خالد".

وغرد الشاعر فهد المساعد قائلًا:" كلنا ثقة ومنذ اللحظة الأولى.. بأن رجل مثل #سعود_القحطاني لايمكن له إلا أن يكون على قدر ثقة قيادته ووطنه ومحبة أهله وأخوانه أبناء هذا الوطن.. ياهلا بسعود في قلوبٍ لم تبرحها".

كما غرد الشاعر ياسر التويجري قائلًا:"#سعود_القحطاني رجل دولة مخلص ومحب صادق لوطنه و ولاة أمره ، حفظك الله ابو خالد ????????".

وقال سلمان الدوسري: "#سعود_القحطاني رفع راية لواء الدفاع عن بلاده بشرف.. وقاتل من أجلها بشرف.. وتوارى عن ساحة المعركة بشرف.. و اليوم ظهرت الحقيقة وعاد مجدداً بشرف.. طوبى لمن كان الذود عن وطنه سلمه وحربه وشرفه".

وغرد الخبير الاستراتيجي أمجد طه قائلًا:" بعد ساعات سيقوم الأعداء في قطر وتركيا بمهاجمة السعودية العظمى عبر مهاجمة المخلص #سعود_القحطاني..وسنهزمهم كما اسقطناهم سابقاً واليوم.. #واثقين_بك_سعود_القحطاني وعلى من هاجم هذا الرجل العظيم ان يقدم الإعتذار.. اليوم عيد للعدالة و يوم أسود للإخوان المسلمين في تركيا وقطر".

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وقال د.إبراهيم المطلق:" غمرت قلبي الفرحة وسعدت كثيرا بحكم براءة ابن الوطن المخلص #سعود_القحطاني من قضية مقتل جمال خاشقجي فلله الحمد والمنة، وشكرا ل #النيابة_العامة على الحزم وتحري العدل" .

وغرد فيصل العبدالكريم قائلًا: "لم يساورنا شك ببراءة أبو خالد من هذه القضية .. وكذلك اللواء أحمد عسيري .. وعدالة القضاء السعودي ستأخذ حق كل انسان من أي مذنب كائنا من كان".

وغردت نورة آل الشيخ قائلة: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله الحمد لله".

وقال مفرح الشقيقي: "كل من تسبب في مقتل #جمال_خاشقجي رحمه الله تحت جزاء القانون وردعه ولن يفلت كما كان الوعد منذ اللحظة الأولى.. #أحمد_عسيري كان عند حسن ظن وطنه.. لا تُهم لا إدانة.. الجزاء للجناة.. الرحمة لجمال.. العزاء يتكرر لعائلته.. ".التحية الدائمة للوطن وعدالته".

وقال عبدالله البندر: "صدور الأحكام بعد التحقيقات في قضية مقتل #خاشقجي ومنها عقوبة الإعدام هو دليل على عدل المملكة وقيادتها وفق القوانين والأنظمة، حيث أنها أصدرت أحكاماً إبتدائية بحق 11 متهماً وأحكام بالإعدام ضد 5 من المتهمين، وتم الإفراج عن #أحمد_عسيري ولا يوجد تهم موجهة ضد #سعود_القحطاني".

وغرد أحمد المالكي قائلًا: "أي بلدٍ دستوره #القرآن والسنة.. في بلدٍ يحكم بـ "شرع الله" تعالى: إنصاف #سعود_القحطاني واللواء.. #أحمد_عسيري ببراءتهما في قضية.. #جمال_خاشقجي .. رحم الله جمالاً.. ودامت عدالة #السعودية".

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت اليوم الاثنين، أنه تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم ضده.

وقالت النيابة العامة، إنه تم التحقيق مع المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني وأخلي سبيله لعدم كفاية الدليل.

وأكدت النيابة صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.