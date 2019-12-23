السعودية: أحكام بالإعدام على 5 متهمين في قضية خاشقجي









اسماء السيد - أعلنت النيابة العامة في السعودية اليوم الاثنين صدور أحكام بالقتل قصاصًا على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

"الخليج 365" من الرياض: أوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. أضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة. كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلًا عن عدم وجود نية مسبقة.

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إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفًا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عامًا.

كما أضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، من بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وأشار إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.