دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق هاتف MI MIX ALPHA للبيع قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي على Weibo مع تلميحات لخطط الشركة لبدء إطلاق هاتف MI MIX ALPHA للبيع قريباً.

قدمت شركة شاومي النموذج الأول من هاتف MI MIX ALPHA في شهر سبتمبر الماضي، والذي جاء بنسبة أبعاد 180.6% للشاشة بالنسبة لإطار الهاتف للمرة الأولى في الهواتف الذكية، مع تصميم شاشة في معظم تصميم الهاتف، إلا أن الشركة لم تحدد موعد لإطلاق الهاتف إلى الأسواق.

واليوم جاءت التلميحات الأولى حول خطط شاومي القادمة للهاتف من خلال إعلان تشويقي نشر على Weibo، حيث من المتوقع أن يتم دفع الهاتف للبيع قريباً، وهو ما يؤكد على تسريبات سابقة أشارت إلى أن شاومي تخطط لبدء بيع الهاتف في ديسمبر.

ولقد ظهرت الصفحة الخاصة بالحجز المسبق لهاتف MI MIX ALPHA في وقت سابق خلال هذا الشهر على موقع TMall، حيث ينطلق هاتف Mi Mix Alpha بسعر 2800 دولار، وهو نفس مستوى التسعير الذي حدد مسبقاً من شاومي.

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يذكر أن هاتف Mi Mix Alpha جاء بحجم شاشة 7.92 إنش بتصميم منحني بالكامل حول إطار الهاتف، مع إطار يضم إعدادات الكاميرة بتصميم رأسي، ويدعم الهاتف دقة عرض 2088 في 2250 بيكسل، بكثافة عرض 388 بيكسل لكل إنش.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 بلس، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، وتأتي الكاميرة الخلفية الثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، ومستشعر 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسع، كما تدعم الكاميرة الرئيسية المستخدم في تصوير السيلفي.

هاتف يضم بطارية بقدرة 4050 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.0، ومستشعر للبصمة في الشاشة، مع اثنان من شرائح SIM بحجم نانو.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق هاتف MI MIX ALPHA للبيع قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.