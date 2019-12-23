شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أردنى: تسمم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة الروم الأرثوذوكس بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "وكالة عمون" الأردنية، إن المطران عطا الله حنا ،رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس، نقل اليوم الاثنين من القدس إلى الأردن للعلاج، بعد الاشتباه بتسميمه من قبل إسرائيل.

وقال مدير عام مستشفى الأردن عبدالله البشير، إنه جرى نقل المطران على عجل إلى الأردن، حيث "هناك اشتباه بإصابته بالسم"، ووفقًا لمقربين، "فإنه من المحتمل أن يكون السم قد دس فلا مكتبة المطران".