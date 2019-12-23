شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أردنى: تسمم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة الروم الأرثوذوكس بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر
وقال مدير عام مستشفى الأردن عبدالله البشير، إنه جرى نقل المطران على عجل إلى الأردن، حيث "هناك اشتباه بإصابته بالسم"، ووفقًا لمقربين، "فإنه من المحتمل أن يكون السم قد دس فلا مكتبة المطران".
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